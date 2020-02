Élie Semoun : L'apparition furtive de son fils de 24 ans dans "Ducobu 3" (EXCLU)

Le cinéma serait-il une affaire de famille ? C'est en tout cas pour ravir petits et grands qu'Élie Semoun a accepté d'incarner pour la troisième fois le tonitruant professeur Gustave Latouche. Dans Ducobu 3, l'enseignant sera pourtant obligé de s'adoucir en voyant que son pire élève, le cancre qu'il adore détester, se démène pour sauver l'école primaire Saint-Potache. Acteur et réalisateur de ce nouveau volet, Élie Semoun a heureusement bénéficié de l'aide et du soutien de Frédérique Bel, de Gérard Jugnot, de Florent Peyre ou d'Émilie Caen, mais aussi et surtout de son clan... dont certains membres apparaissent dans le film !

Son fils de 24 ans, Antoine, fait notamment une apparition éclair lors d'une scène particulièrement tordante. "Il a fait un petit passage, explique-t-il à Purepeople. Dans le film, il y a ma soeur qui joue et ma petite nièce. Quand Latouche engueule une petite fille la nuit, c'est ma nièce en fait, et c'est ma soeur que je traite de vieille et qui m'insulte. Et mon fils passe juste derrière. Il est venu un mois sur le tournage, il a fait un stage. Mais maintenant, ça ne l'intéresse plus. Il se lance dans la peinture. Il fait des beaux tableaux." L'amour du septième art et de la rigolade sautera peut-être plusieurs générations...