Franck Dubosc papa en galère : amusante vidéo avec ses enfants

Franck Dubosc est l'heureux papa de Raphaël (10 ans) et Milhan (7 ans), nés de son mariage avec la jolie Danièle. Des pré-adolescents qui lui font parfois perdre la tête. Mardi 10 novembre, il a posté une vidéo filmée à la maison, sur son compte Instagram suivi par 567 000 fans.

Se filmant en mode selfie, l'acteur âgé de 57 ans appelle ses enfants pour le petit-déjeuner. Mais, de toute évidence, l'organisation familiale n'est pas encore totalement au point... "Je me lève très tôt pour les conduire à l'école et ils sont toujours pas au petit-déjeuner. Je sais pas ce qu'ils foutent", commence à raconter Franck Dubosc, avant d'appeler ses fils pour qu'ils viennent manger un morceau. Un de ses enfants lui répond alors qu'il a "fini depuis longtemps". Incrédule, l'acteur grimace en terminant son café, sans doute un peu dépassé par la situation. Avait-il prévu de leur faire couler un bol de Benco, le chocolat en poudre adoré de Patrick Chirac, le héros populaire qu'il incarne dans Camping ? "Encore un matin...", a-t-il ajouté en légende de sa publication. Faut-il comprendre que ce n'est pas la première fois qu'il galère un peu à organiser son temps avec ses enfants ?

Franck Dubosc, que l'on a pu voir en père débordé, laissé seul par sa femme partie en vacances, cette année dans la comédie 10 jours sans maman - 1,2 millions d'entrées -, essaye en tout cas de passer le plus possible de son temps libre entre deux tournages avec ses fils et c'est cela le plus important. Récemment, il apparaissait dans un épisode de la 4e saison de la série Dix pour cent. Il incarnait alors son propre rôle au côté d'un jeune acteur présenté dans l'intrigue comme la nouvelle génération. Un jeune comédien au caractère de feu lui en faisant voir de toutes les couleurs jusqu'à lui faire perdre les nerfs... Décidément, entre Franck Dubosc et les jeunes, ce n'est pas tous les jours facile !