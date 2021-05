Franck Dubosc exaspéré : la bêtise de son fils qui aurait pu lui coûter très cher

Ils font régulièrement les gros titres des journaux. Avec les options d'achats intégrés dans les jeux mobiles, des enfants dépensent - parfois sans s'en rendre compte - des milliers d'euros en costumes de personnages, gemmes, monnaies virtuelles et autres artilleries. Franck Dubosc a pu en faire l'expérience douloureuse : un de ses deux fils a dépensé plus d'une trentaine d'euros dans un jeu mobile, Brawl Stars.

Sur Instagram, l'humoriste et père de famille a publié la lettre d'excuses rédigée par son fils. On peut y lire (en déchiffrant une écriture d'enfant) : "Je vous promets de ne plus demander de truc payant sur Brawl Stars (pas toute ma vie) (enfance). J'ai déjà acheté un truc à 22 euros euros et 11 euros." On devine la déception de Franck Dubosc dans sa légende : "Bon, ça c'est fait."

En section commentaires, beaucoup de parents s'exaspèrent d'avoir "le même" chez eux. Pour Franck Dubosc, la facture ne s'élève - pour l'instant - "qu'à" 33 euros. On est bien loin du cas le plus médiatisé à ce jour : un enfant de six ans ayant dépensé 16 000 dollars sur l'iPad familial depuis le jeu Sonic Forces, qui proposait des packs alléchants à 99,99 dollars.