"Je les abandonne toujours beaucoup" : Franck Dubosc, papa parfois peu présent...

Contraint de reporter la sortie de son nouveau film à l'été prochain, Franck Dubosc était ravi de pouvoir tout de même le présenter lors du Festival de l'Alpe d'Huez. Sa nouvelle comédie Rumba la vie est en effet en compétition officielle pour cette 25e édition ! Mardi 18 janvier 2022, le comédien et réalisateur était donc en Isère pour la projection en public. "J'adore ce festival, donc je suis un petit peu anxieux, a-t-il confié, au micro de Purepeople.com. Je ne suis pas d'un naturel à avoir le trac, mais là, c'est le film que j'ai réalisé, je joue dedans, je sais qu'il y a pleins de copains qui vont le voir, y a le public... J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais je suis tellement content et fier d'avoir été sélectionné !"

Faut-il s'attendre à le retrouver dans la prochaine saison de Danse avec les stars, maintenant qu'il "maîtrise" la rumba ? "Jamais de la vie ! La première édition, ils m'avaient demandé et j'avais dit non. Cela dit, on vous prépare une petite surprise qui arrivera juste avant la sortie du film, où justement, je fais Danse avec les stars en blague. Mais on l'a vraiment fait au vrai endroit, et c'est là que je me suis rendu compte que jamais je pourrais danser devant un public à la télé."

Dans Rumba la vie, Franck Dubosc interprète le rôle de Tony, la cinquantaine et chauffeur de bus scolaire, qui vit seul après avoir abandonné femme et enfant 20 ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s'inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille (jouée par Louna Espinosa), qu'il n'a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie. L'acteur de 58 ans nous explique qu'il a écrit ce film par rapport à ses propres enfants : Raphaël et Milhan (12 et 9 ans), qu'il partage avec son épouse Danièle. "Parce que je les abandonne toujours beaucoup. Donc là j'ai fait l'abandon poussé à l'extrême, mais je les abandonne pour tourner, pour jouer..."

Pour autant, Tony est un papa bien différent de Franck Dubosc : "J'ai fait un papa qui ressemble plus à celui que les gens de mon âge avaient. C'est ce papa moustachu avec les cheveux gominés en arrière et la veste en cuir... J'ai fait ce papa là, mais ce n'est pas moi, plus mon papa à moi, a-t-il ajouté, faisant ainsi référence à Lucien Dubosc, décédé en 2002. Je suis moins pudique, même si je le suis beaucoup, je suis moins pudique que lui. Moi j'ai pris mes enfants dans mes bras, lui un peu moins."