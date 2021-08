Franck Dubosc papa gaga : belle déclaration à son fils, son "oxygène"

Franck Dubosc est aux anges ! Le papa de Milhan et Raphaël, âgés de 8 et 11 ans, passe des vacances de rêve en leur compagnie. Celui qui partage sa vie avec la belle Danièle, qu'il a épousée en 2009, a fait une belle déclaration d'amour à l'intention de son fils. Sur Instagram, l'humoriste et acteur de 57 ans a partagé une photo de lui, jouant avec son garçon. A quatre pattes sur le sol, le comédien porte son fils, complètement allongé sur son dos ! En légende, on peut lire : "Mon fils, ma bouteille d'oxygène... Toujours sur mon dos, un peu lourd, mais indispensable à ma survie !" Les deux complices sont très bronzés et font dos à l'objectif.

Franck Dubosc, véritable papa poule, a peut-être connu les joies de la paternité sur le tard, il n'en reste pas moins sévère ! "Je suis parfois pénible avec eux. Je limite leur temps d'écran. C'est difficile pour un enfant de concevoir que l'interdit fait partie de l'éducation", expliquait-il à Télé Star lors de la promotion de son film Le Sens de la famille.