Franck Dubosc, papa sévère et pénible ? "C'est difficile pour un enfant..."

Franck Dubosc passe le plus clair de son temps sur les plateaux de tournage, en salle de spectacles... mais pas seulement. Alors qu'il sera prochainement à l'affiche des films Rumba la vie et Le sens de la famille, avec Alexandra Lamy, le comédien de 57 ans fait tout pour se consacrer à ses proches dès que l'occasion se présente. En couple avec Danièle depuis 2006, marié depuis 2009, il est papa de deux garçons : Raphaël, 11 ans et Milhan, 8 ans. Et il a accepté, comme il le fait rarement, d'évoquer la relation qui le lie à ses enfants dans les colonnes du magazine Télé Star.

Est-il hilarant, à la vie comme à la scène ? Oui et non. "On s'entend, mais on s'écoute rarement, regrette Franck Dubosc, qui se décrit comme un papa sévère, à la surprise générale. "Je suis parfois pénible avec eux. Je limite leur temps d'écran. C'est difficile pour un enfant de concevoir que l'interdit fait partie de l'éducation." Il se félicite, en revanche, de leur offrir une éducation mixte et ouverte d'esprit. "Ne pas se moquer des autres, être ouvert d'esprit et ne pas être raciste, sont ses fers de guerre, précise-t-il. Avec une mère d'origine libanaise, ça aide."

Ça complique les rapports...

Heureusement, son épouse est une grande optimiste. Les tourtereaux se complètent donc dans le plus pur amour. Et il est important, pour Franck Dubosc, d'entretenir de beaux liens avec ses fils. Alors qu'il passait une tête dans l'émission Passage des Arts, sur France 5, l'acteur avait évoqué son propre père, avouant que son succès avait quelque peu terni leurs affaires. "Ça complique les rapports, se désolait-il. Moi, ça les a beaucoup compliqués. Je pense que mon père n'était pas gêné de mon succès mais gêné de me dire qu'il était fier de moi. Je sais qu'il était fier de moi mais il ne me l'a jamais dit. Comme ça commençait à monter trop haut, il s'est encore plus rétracté sur sa façon de me montrer qu'il m'aimait. Sûrement pour ne pas que je crois qu'il m'aimait pour mon succès. Et puis après il y a les rapports financiers, il y a tout ça." Lucien, le père de Franck Dubosc, est mort en 2002 de la maladie de Charcot. Il est parti en pensant que l'humoriste avait honte de lui...