Franck Dubosc sans sa femme : une mauvaise nouvelle vient de tomber !

Une semaine sans madame et rien ne va plus ! C'est un peu ce qui est en train d'arriver à Franck Dubosc. L'acteur de 57 ans, qui avait fait l'annonce de cette semaine un peu particulière, n'hésite pas à donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, que ce soit pour des blagues entre amis ou pour montrer les bêtises de ses garçons. Ce jeudi 3 juin, l'acteur, qui n'a pas très bien vécu le reconfinement, a décidé de publier une courte vidéo sur son compte Instagram pour donner quelques nouvelles de cette semaine de tous les dangers.

Assis dans sa voiture et arrêté à un feu, Franck Dubosc fait un point sur la situation et ces quelques jours loin de Danièle. "Je profite d'un feu rouge pour vous informer : tout va bien avec les gosses, parfait !", débute-t-il plutôt satisfait de cette semaine sans embûches, mais c'était sans compter sur les activités extra-scolaires de Raphaël (né en 2010) et Milhan (né en 2012). "Au football, il y en a un des deux qui est cas contact à cause d'un petit garçon positif, donc je le récupère et je rentre", explique-t-il.

Une mauvaise nouvelle pour celui qui a rendu un bel hommage à sa mère récemment, puisque cela implique quelques changements dans le programme de la semaine. "Pas d'école, pendant 7 jours", annonce l'humoriste, la mine déconfite avant de laisser un long silence et d'ajouter, très taquin un : "Pourquoi pas !". Interrompu par la reprise du trafic, Franck Dubosc reprend le contrôle de son véhicule et la vidéo se conclut ainsi.