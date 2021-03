Franck Dubosc traverse une épreuve familiale : lettre à sa mère, il évoque des "circonstances" spéciales...

Franck Dubosc, qui a perdu son papa Lucien en 2002 des suites de la maladie de Charcot, a vécu les montagnes russes émotionnelles avec sa maman. En 2016, sur Le Divan, il faisait ainsi de très sincères et touchantes confidences sur leur relation. "J'ai été le petit garçon à sa maman pendant très longtemps, toujours dans les jupes de ma mère. Après je me suis envolé et ma mère était comme une confidente (...) Je ne suis pas toujours gentil avec elle parce que je suis exigeant, je le sais. Je ne veux pas la voir vieillir. C'est compliqué quand quelqu'un vous aime autant, je ne veux pas la décevoir. (...) Les relations sont plus tendues aujourd'hui", disait-il alors. Une relation qui avait diminué du fait aussi qu'il accordait plus de temps à sa famille direct, sa femme Danièle, et ses deux fils Raphaël et Milhan...