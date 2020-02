Franck Dubosc : Ce reproche à son défunt père, qu'il évite de reproduire

À l'affiche du film 10 jours sans maman dans lequel il incarne un papa dépassé par ses enfants,Franck Dubosc s'est confié au magazine Télé Loisirs sur son rôle de père. Marié à Danièle depuis 2009 et papa de Raphaël (10 ans) et Milhan (7 ans), l'humoriste a fait de touchantes confidences sur son propre père Lucien décédé en 2002 de la maladie de Charcot.

À la question de savoir s'il a pris son père pour modèle, le comédien de 56 ans répond sans détours : "Oui, mais pas sur le plan de la paternité. Je ne suis pas sûr d'avoir été autant pris dans les bras que mes fils l'ont été." Plus tendre que ne l'était son père, sûrement plus pudique quand il s'agissait de montrer ses émotions, Franck raconte son quotidien de papa poule et ses petites habitudes qu'il a avec ses deux garçons : "Il ne se passe pas un soir sans que j'aille les embrasser au lit."

Tu préfères ton métier à nous !

Très créatif dans la vie comme sur scène, Franck Dubosc confie chanter régulièrement une chanson française à ses enfants. "Je leur chante Hier encore de Charles Aznavour. Vu que je modifie les paroles, ils sont persuadés que la version originale est fausse !" Souvent très pris par son travail, Franck explique qu'il doit néanmoins parfois faire face aux reproches de son fils aîné qui lui reproche d'être davantage plus au travail qu'avec sa famille.

Raphaël lui dirait d'ailleurs souvent "Tu préfères ton métier à nous !". Un reproche qui touche en plein coeur l'acteur star du film Camping qui explique avoir une femme extraordinaire qui gère tout à la maison pendant ses absences. Se verrait-il homme au foyer comme sa femme ? Non, Franck pense d'ailleurs que "ce serait rapidement la catastrophe !" mais aussi que "les heures d'écran exploseraient..." Au moins, c'est clair !

L'interview intégrale de Franck Dubosc est disponible dans le dernier numéro de Télé Loisirs.