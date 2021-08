Franck Dubosc et son épouse Danièle : duo complice et gourmand à Mougins

En août 2020, Franck Dubosc avait déclaré son amour à Beyrouth, où des explosions avaient fait plus de 200 morts. Un an après le drame, il continue d'aider la capitale du Liban. Pour la bonne cause, l'acteur a accompagné son épouse d'origine libanaise Danièle, et fait étalage de ses talents en jardinerie puis en cuisine...

Dimanche 1er août, Franck Dubosc et Danièle ont participé à la première édition de la Journée du Liban, dans la ville de Mougins ! La journée caritative est organisée par l'association "Mon Liban d'Azur", sous forme de marché solidaire et de tombola, afin de récolter des fonds qui permettront de venir en aide à l'Hôpital Français du Levant situé à Beyrouth, et de financer l'achat d'un scanner.

Le temps du dimanche après-midi, Franck Dubosc et son épouse Danièle, invitée d'honneur de la manifestation, sont devenus les commis d'un jour du chef libanais Joe Barza pour un atelier de cuisine libanaise. Les parents des garçons Raphaël et Milhan (11 et 8 ans) ont également aidé le maire de Mougins, Richard Galy, à planter un cèdre, arbre symbole du Liban. Enfin, le couple s'est mué en gouteur de cocktail pour le chef champion du monde de cocktail Victor Delpierre, qui leur a concocté un breuvage aux saveurs orientales, à base de sirop de rose, de fleur d'oranger et d'arak.

Profitant de leurs vacances dans le sud de la France, Franck Dubosc et Danièle poursuivent leurs efforts de sensibilisation suite aux explosions de Beyrouth. Le réalisateur du film Rumba la Vie (en salles en janvier 2022) avait été particulièrement touché par l'incident. Sa belle-famille, à qui il avait adressé une pensée touchante, réside dans la capitale libanaise.

Côté comédie, Franck Dubosc se mettra en scène dans La dernière partie, sur TF1. Le téléfilm traite de la fin de vie de son père, avec qui le comédien avait une relation difficile. "Je pense que mon père n'était pas gêné de mon succès mais gêné de me dire qu'il était fier de moi. Je sais qu'il était fier de moi mais il ne me l'a jamais dit. Comme ça commençait à monter trop haut, il s'est encore plus rétracté sur sa façon de me montrer qu'il m'aimait. Sûrement pour ne pas que je crois qu'il m'aimait pour mon succès. Et puis après il y a les rapports financiers, il y a tout ça", a-t-il récemment confié dans l'émission Passage des Arts, sur France 5.