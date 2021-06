Franck Dubosc, sa relation tendue avec son père décédé : "Il y a les rapports financiers..."

On a beau le voir dans une grande majorité de rôles comiques, Franck Dubosc n'a pas toujours le coeur à rire. Invité dans l'émission Passage des Arts, le 17 juin 2021 sur France 5, le comédien a évoqué quelques soucis personnels dont la relation tendue qu'il a entretenu avec son père. Issu d'une famille modeste, l'interprète de l'inoubliable Patrick Chirac a vu une différence s'installer entre eux le jour où il a rencontré la gloire et la reconnaissance.

"Ça complique les rapports, se désole Franck Dubosc. Moi, ça les a beaucoup compliqué. Je pense que mon père n'était pas gêné de mon succès mais gêné de me dire qu'il était fier de moi. Je sais qu'il était fier de moi mais il ne me l'a jamais dit. Comme ça commençait à monter trop haut, il s'est encore plus rétracté sur sa façon de me montrer qu'il m'aimait. Sûrement pour ne pas que je crois qu'il m'aimait pour mon succès. Et puis après il y a les rapports financiers, il y a tout ça."

Mon père est mort en pensant que j'avais encore honte de lui

Il est toujours difficile, pour Franck Dubosc, d'évoquer son père Lucien. En 2002, l'ancien déclarant en douane est décédé, emporté par la maladie de Charcot. Alors que, pendant ce temps, son fils atteignait l'apogée de sa carrière - l'éclatante époque des petites annonces avec Elie Semoun. Pour l'acteur de 57 ans, cette disparition reste liée à de nombreux regrets : son papa s'en est allé en pensant qu'il avait honte de lui. "C'est horrible de dire que j'avais honte, expliquait-il en larmes, en 2016, dans l'émission Le Divan. Parce que j'ai honte aujourd'hui d'avoir pu penser ça. Mais je l'assume parce que c'est vrai. Mon père est mort en pensant que j'avais encore honte de lui, ce qui est faux. Je l'aimais plus que ce qu'il croit."



En couple avec Danièle depuis 2006, marié depuis 2009, Franck Dubosc est, à son tour, devenu père de deux garçons. Raphaël a 11 ans et Milhan, le petit dernier, en a 8. On connait peu les enfants de l'humoriste, mais les choses s'apprêtent à changer. En début d'année prochaine, l'aîné sera à l'affiche du film Rumba Therapy, avec Louna Espinosa, Marie-Philomène Nga, Jean-Pierre Darroussin, et dirigé par papa. Une preuve de confiance, sans doute, mais aussi d'amour...