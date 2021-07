Mick Jagger papa à 73 ans : tendre photo de son fils de 4 ans et de sa compagne de 34 ans

Papa de huit enfants, Mick Jagger avait annoncé la naissance de son fils cadet à travers un communiqué de presse : "Le fils de Melanie Hamrick et Mick Jagger est né à New York et ils sont tous les deux aux anges". L'interprète du titre Satisfaction est également père de Karis (né le 27 novembre 1970 de sa relation avec Marsha Hunt), Jade (née en 1971, fruit de son amour avec Bianca Moreno de Macias), Elizabeth, James, Georgia et Gabriel Luke (nés respectivement en 1984, 1985, 1992 et 1997, fruits de son amour avec Jerry Hall) et Lucas Jagger (né en 1999, dont la maman est un mannequin brésilien). Après une histoire avec le mannequin styliste L'Wren Scott (qui s'est suicidée par pendaison en mars 2014 à seulement 49 ans), le chanteur officialisait son amour pour la danseuse étoile Melanie Hamrick (de 44 ans sa cadette).