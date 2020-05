Mick Jagger confiné en Touraine : ses voisins confient "Mick est adorable"

Vous pensiez que Mick Jagger était confiné dans un charmant cottage en Grande-Bretagne ou un gigantesque loft à New York ? Il n'en est rien. Le rockeur de 76 ans est actuellement en Touraine dans une coquette propriété appelée le Domaine de la Fourchette. Paris Match a mené l'enquête sur la nouvelle vie du leader des Rolling Stones installé au milieu des champs. Terminées les fêtes rock'n'roll pour Mick, l'artiste semble désormais particulièrement friand des salons locaux et fêtes foraines de la région. "Une amie l'a aperçu l'été dernier à la Foire d'Amboise, une fête foraine qui doit compter cinq manèges. Il accompagnait son petit dernier, tout blond. Personne ne l'a accosté", révèle une habitante de la région, tandis qu'une autre confie l'avoir vu à la Fête des canards de Cangey et à celle de la courge.

Très raisonnable, Mick mène une vie paisible depuis qu'il s'est installé dans sa sublime demeure de Pocé-sur-Cisse. L'un de ses voisins indique entendre l'artiste chanter "le soir, vers 18h". Le maire, Claude Courgeau, témoigne également de la délicatesse de l'artiste : "Il veut rester discret. Les habitants le respectent et protègent sa quiétude." Ses voisins et les artisans du coin qui l'ont aidé à rénover sa propriété l'apprécient beaucoup : "Mick paye bien sans le moindre retard et se montre généreux. Mais il ne faut pas tenter de l'arnaquer, sinon c'est fini." Un fleuriste révèle n'avoir jamais encaissé un chèque de Mick, il l'a précieusement gardé, car la magnifique signature de l'artiste figurait dessus.

On apprend même que Mick, soucieux de garder de bonnes relations avec son voisinage, leur propose des places VIP pour tous ses concerts en France. "On grimpe dans un minibus, on assiste au spectacle au premier rang, Mick est adorable", raconte une Pocéenne. Enfant, Michael Philip Jagger était déjà un fervent adepte de la région d'Amboise puisqu'il venait au camping de l'Ile d'or avec ses parents pour les vacances.

Actuellement confiné dans sa sublime demeure datant du XVIIIe siècle (qui serait l'ancien logis du duc de Choiseul, Premier ministre de Louis XV), Mick est avec sa compagne, la danseuse du American Ballet Theatre Melanie Hamrick.