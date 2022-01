Franck Dubosc aux petits soins avec sa femme "covidée" : il joue les valets de chambre

Instagram est un véritable terrain de jeu pour Franck Dubosc. Particulièrement actif sur le réseau social, le comédien amuse régulièrement ses quelque 585 000 abonnés avec ses photos, vidéos et messages pleins de dérision. Dernier exemple en date, lundi 3 janvier 2021, avec une nouvelle Story mettant en scène son épouse Danièle, malheureusement exilée dans sa chambre pour une grosse semaine...

"10 jours avec maman covidée, c'est pire que 10 ans sans maman tout court", explique Franck Dubosc. Téléphone en mode caméra à la main, l'humoriste de 58 ans se filme alors qu'il dépose un plateau repas devant la porte de la chambre où se confine sa femme. "C'est pour toi, c'est prêt !... Nan, sors toi", lance-t-il alors. En pyjama et masquée, Danièle ouvre la porte pour découvrir le plateau déposé au pied (voir diaporama). "Voilà, c'est ton repas." Ce à quoi elle répond, amusée : "Merci, merci. Qu'est-ce que tu m'as préparé de beau ?" Son célèbre mari réplique alors, "Allez, des pâtes. Ferme la porte !", en s'empressant de désinfecter les lieux, sous les rires de sa moitié.

Il n'est pas rare de voir la star des films Camping mettre en scène sa vie de famille sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'il a de la matière avec ses deux garçons, Raphaël et Milhan (12 et 9 ans), né de son mariage avec la jolie Libanaise Danièle (célébré en 2009). En juin dernier déjà, il avait confié être "en stress absolu" en l'absence de sa femme, partie de la maison pour une semaine. Une séquence humoristique qui faisait référence à la comédie 10 jours sans maman, sortie en 2020, dans laquelle il donnait la réplique à Aure Atika.

Franck Dubosc attend avec impatience de faire son retour au cinéma avec la comédie Rumba la vie, qu'il a écrite et réalisée. Il s'agit de son deuxième long-métrage derrière (et devant) la caméra, après Tout le monde debout (2018). Le film devait initialement sortir en ce début d'année, mais son arrivée en salles a finalement été reportée au 24 août 2022, en raison du contexte sanitaire. "On n'a pas envie de le sacrifier, a-t-il expliqué sur Instagram. Vraiment, c'est un film important, pour moi, pour nous tous et j'espère qu'il le sera pour vous aussi."