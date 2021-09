Franck Dubosc marié : rare sortie avec son épouse Danièle pour une belle soirée

Une soirée à ne pas manquer. La cérémonie de la première édition des Coups de Coeur de l'association DAPAT a eu lieu au théâtre Marigny à Paris, le 27 septembre 2021. En présence de la marraine de l'évènement, Elsa Zylberstein, de nombreuses femmes et associations ont été récompensées pour avoir donné un coup de pouce à des associations ayant mené en 2020 une ou des actions remarquables, innovantes et efficaces au profit de femmes et mères en situation précaire.

En présence de Danielle Rousseau de Giovanni et Patrick de Giovanni, fondateurs du fond de dotation DAPAT, plusieurs de ces associations ont été récompensées. Anne Roumanoff était d'ailleurs sur scène pour introduire les Coups de Coeurs de l'année 2021 : Cycl'Avenir, Ferme Emmaüs Baudonne, N'en rougis plus, Solidarité Femmes Beaujolais, Association Anne Lorient. Cette dernière a été honorée par la lecture d'un poème de Tara Vergnet. L'artiste Victor Brami a interprété une de ses chansons, Celles qui comptent, lors de la soirée, tout comme Philippe Brami, qui a chanté Vivre avec ta peine.

Chantal Thomass était présente pour remettre un prix à l'association Bagagerie solidaire 92, Dominique Besnehard pour le prix attribué à Camion Douche, Farida Khelfa a remis le prix à La Tente Beauté Mobile, Elsa Zylberstein pour Femmes Debout et enfin Franck Dubosc pour MaMaMa. Le tout sous la direction de la maîtresse de cérémonie, Yamina Benguigui et de son beau discours de clôture.

Le fonds de dotation DAPAT à pour mission prioritaire de lutter contre l'exclusion, l'isolement et la pauvreté des femmes en détresse et des mères sans domicile fixe. Plus globalement, il espère favoriser l'insertion sociale et professionnelle ainsi que l'autonomie et la dignité de ces personnes, en proposant un parcours complet d'accompagnement pour la réinsertion dans la société et sur le marché du travail. Un travail nécessaire.