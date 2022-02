Gérard Depardieu : L'acteur de 73 ans débarque sur Instagram !

Acteur à l'immense popularité, Gérard Depardieu a trouvé un moyen plus direct d'être au contact de ses nombreux fans : Instagram. Mercredi 16 février, le comédien a fait son apparition sur le réseau social dont on imagine qu'il a confié la gestion de son compte à des professionnels.

Dans une vidéo, l'acteur récemment vu à l'affiche du film Illusions Perdues - qui a décroché 15 nominations à la prochaine cérémonie des César - a pris la parole pour réagir à son arrivée tardive sur la plateforme de partage d'images. "Me voilà sur Instagram ! Soyez beaucoup de followers, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je vous ferai découvrir mes lectures, c'est beaucoup de migrants. C'est tellement important de les lire et de savoir qu'ils ont aimé le français. En tout cas, sur Instagram vous ne serez pas déçu, si vous avez envie de gueuler, je gueulerai pour vous", a déclaré le comédien.

Le compte de Gérard Depardieu a d'ores et déjà obtenu une pastille bleue, la fameuse certification accordée par Instagram pour rendre officiel le compte. Ainsi, cela évitera les faux comptes au nom de l'acteur... En l'espace de quelques heures, le père de Julie Depardieu a déjà partagé trois photos, deux portraits et un cliché pris à son domicile où il pose fièrement avec un cadre dans lequel apparait une photo de lui et... Vladimir Poutine. "L'amitié", commente-t-il en légende. Si sa relation particulière avec le président russe est connue de longue date - il a même obtenu la nationalité russe il y a quelques années -, la mettre en avant alors que le décrié chef du Kremlin est accusé de vouloir envahir l'Ukraine, cela fait un peu mauvais genre...