Kev Adams : Un célèbre joueur de tennis a mis de l'argent dans 'Maison de retraite'

Kev Adams est de retour dans les salles de cinéma avec le film Maison de retraite, dans lequel il donne la réplique à un casting cinq étoiles de Gérard Depardieu à Daniel Prévost en passant par Marthe Villalonga. Personnalité très populaire, le jeune artiste âgé de 30 ans qui co-signe le scénario a pourtant eu une belle frayeur sur ce projet : un financier s'est fait la malle en cours de route ! Heureusement, il a reçu une aide précieuse.

Longuement interrogé par le journal Le Parisien, Kev Adams a évoqué ce pépin survenu pendant la préparation de cette comédie récemment présentée au Festival de l'Alpe d'Huez. "Ce film, c'est le premier que j'ai coécrit. C'est une comédie avec un vrai fond social, un projet qui me tient vraiment à coeur. Or, en janvier 2020, alors qu'on a déjà recruté presque tous les acteurs, le financier nous lâche. C'est la catastrophe", relate-t-il. Mais, par la force du hasard, il reçoit dans le même temps le coup de téléphone de son ami, le joueur de tennis Stan Wawrinka : "Là, Stan m'appelle et je lui raconte. Alors il me dit : 'Je vais te prêter l'argent !' Je lui envoie le scénario, il adore... En vingt-quatre heures, il avait envoyé l'argent et était devenu producteur associé. Stan est le sauveur du film : sans lui, rien n'aurait été possible."

Stan Wawrinka, joueur suisse de 36 ans notamment victorieux à Roland-Garros en 2015 et à l'US Open en 2016, était ravi de pouvoir apporter son aide. "En tant qu'ami [ils se sont rencontrés une première fois en 2017, lors du tournoi parisien, NDLR] c'était évident pour moi d'aider Kev. Et puis, je suis rentré dans cette aventure. J'ai la chance de voyager souvent, de rencontrer beaucoup de monde et j'ai des amis dans le cinéma, français ou américain. J'adore, je regarde plein de films tout le temps", précise de son côté le sportif.

Au cours de sa carrière, le joueur a cumulé la très coquette somme de 34 millions de dollars de gains. Largement de quoi investir dans des projets qui lui plaisent. Reste à garder l'oeil sur le box-office de ce film réalisé par Thomas Gilou qui devrait attirer du monde.