"C'est la panique chez moi !" Kev Adams chamboulé par le cap des 30 ans, il explique...

Le 1er juillet 2021,Kev Adams a passé le cap fatidique que beaucoup de personnes redoutent : celui les 30 ans. L'humoriste a tout pour être heureux, du moins en apparence. Comédien à succès, l'ami de Gad Elmaleh côtoie les plus grands, voit sa cote de popularité monter en flèche chaque jour qui passe. Il est aussi devenu propriétaire de son propre café-théâtre, Le Fridge, ouvert à Paris à l'été 2020. Kev Adams n'a donc rien à envier à ses pairs et pourtant...

A l'affiche d'un film qui sort en salles ce mercredi 16 février, la comédie Maison de retraite de Thomas Gilou, l'humoriste s'est confié au magazine Télé Star. Et ce n'est pas la super forme : "Quand j'ai commencé ce métier, j'étais très jeune, et chaque fois que je vois des images de mes débuts, je me prends un sacré coup de vieux, a-t-il raconté. J'aborde la trentaine difficilement. J'ai de plus en plus de mal avec mon physique".

Voir les rides se creuser et les cheveux blancs apparaître n'a jamais fait plaisir à personne mais pour Kev Adams, prendre de l'âge semble être une source d'angoisse. L'humoriste va même plus loin, il a "parfois l'impression de ne pas vieillir de la bonne manière". Le célibat lui pèse également. Lui qui voit ses proches évoluer personnellement autour de lui n'a pas le droit à la même chose pour l'instant : "J'ai mes meilleurs amis qui se marient et commencent à faire des enfants. C'est la panique chez moi !"

Si Kev Adams est toujours resté discret sur sa vie privée, l'humoriste n'a pas pu cacher très longtemps son idylle avec Miss Univers 2016, Iris Mittenaere. Le couple s'est fréquenté en 2017 mais l'histoire s'est interrompue après un an de relation. En 2020, Kev Adams avait évoqué leur romance, expliquant au passage la raison pour laquelle ils s'étaient séparés : "Notre histoire n'a pas marché car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés", confiait-il à Paris Match. Si l'ancienne Miss France a trouvé son âme soeur depuis cette rupture, Kev Adams, lui, attend toujours...