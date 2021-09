Kev Adams et Iris Mittenaere séparés : Pourquoi le couple a-t-il rompu ?

Très discrets sur ses conquêtes amoureuses - notamment avec son ex Capucine Anav -, Kev Adams avait avoué être sorti avec Iris Mittenaere qu'après leur rupture en 2018. C'est lors d'une interview avec Paris Match que l'acteur de 30 ans avait dévoilé les vraies raisons de sa séparation avec Miss Univers avec laquelle il était en couple en 2017.

Pas prêt à s'engager ni à construire une famille, le jeune homme s'était également senti oppressé par les paparazzi qui les suivaient jour et nuit pour tenter de capturer enfin un cliché qui aurait officialisé leur relation. Il explique : "On nous traquait jusqu'en bas des hôtels où nous dormions, on nous suivait, on nous prenait en photo partout, même à l'étranger. C'était du délire. (...) Notre histoire n'a pas marché car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés, mais quand vous partagez votre vie avec quelqu'un pendant près d'un an, l'affection ne disparaît pas du jour au lendemain."

J'ai toujours beaucoup d'amour pour elle

Véritable muse pour le comédien, il confiait que l'ancienne Miss avait inspiré des passages de son one man show Sois 10 Ans (2019). "Sortir avec Miss Univers 2016 a été mon quotidien pendant près d'un an. Elle est la première personne qui a vu mon spectacle ! Encore aujourd'hui, nous avons une très belle relation, j'ai toujours beaucoup d'amour pour elle", avait-il confié.

Suite à sa rupture avec Iris Mittenaere, l'humoriste avait confié quelques détails concernant sa vie amoureuse à Gala en 2019 : "Je ne crois pas être prêt à vivre en couple, pour l'instant. Je fais peut-être partie d'une génération qui a envie de vivre tout, de profiter de cette jeunesse à fond. M'installer, vivre aujourd'hui avec une fille, ce serait comme rentrer dans une nouvelle phase de ma vie et je pense que ce serait prématuré."

Officiellement célibataire, Kev Adams n'a pas pour le moment trouvé la perle rare. De son côté, Iris Mittenaere est en couple avec Diego El Glaoui avec qui elle a officialisé sa relation en novembre 2019.