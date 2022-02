Maison de retraite : Kev Adams révèle qu'un grand acteur a refusé de jouer dans le film

Impossible de passer à côté de Kev Adams ces derniers temps. L'acteur de 30 ans assure actuellement la promotion d'un nouveau film qui lui tient particulièrement à coeur et ce parce qu'il l'a co-écrit : Maison de retraite, dont l'avant-première parisienne s'est déroulée cette semaine.

Dans cette comédie réalisée par Thomas Gilou (à qui l'on doit également tous les volets de La vérité si je mens !), dans les salles le 16 février, Kev Adams partage l'affiche avec un impressionnant casting composé notamment de Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Marthe Villalonga ou encore Firmine Richard et Liliane Rovère. Cette dernière accompagnait Kev Adams dans On est en direct (France 2) samedi 12 février pour la promotion de Maison de retraite.

Lors de l'émission animée par Laurent Ruquier et Léa Salamé - qui avait également pour invités Fianso et Barbara Pravi notamment - Kev Adams a révélé que le rôle donné à Gérard Depardieu était destiné à une autre grande pointure du cinéma français. Mais cet acteur de légende, décédé depuis, a refusé. Il s'agit de Jean-Paul Belmondo.

"On avait écrit le rôle pour Jean-Paul Belmondo et j'ai la chance d'aller voir Jean-Paul dans le Sud. On a discuté du film, je lui ai donné le scénario, c'était il y a un peu plus de deux ans", a confié Kev Adams. Bien que Jean-Paul Belmondo l'ait lu avec "beaucoup d'attention" et qu'il ait convenu d'un nouveau rendez-vous avec Kev Adams trois semaines plus tard chez lui à Paris, celui qui restera à jamais le Magnifique malgré sa mort survenue en septembre dernier, a refusé ce rôle qui lui était proposé. "Je ne vais pas le faire moi parce que je ne me sens pas de faire tout ce que vous me demandez", a-t-il répondu à Kev Adams, l'acteur précisant qu'effectivement le rôle tenu finalement par Gérard Depardieu implique de longs monologues. Jean-Paul Belmondo avait alors demandé à son invité de lui confirmer qu'il avait bien écrit ce script, ce à quoi Kev Adams avait répondu oui. "Si c'est vous qui avez écrit ce script, vous êtes un bon gamin", lui avait alors Bébel. Un compliment que Kev Adams n'oubliera jamais !

Dans Maison de retraite, l'ex d'Iris Mittenaere interprète le rôle de Milann, 30 ans, qui est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêts généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas, pour éviter d'aller en prison. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l'établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion, mais il n'est pas au bout de ses peines...

Ce nouveau numéro d'On est en direct a attiré un peu plus d'un million de téléspectateurs sur France 2, 14, 1% du public âgé de quatre ans et plus.