Kev Adams et ses "retraités" à l'assaut de l'Alpe d'Huez, face aux redoutables Crevettes pailletées...

La 25e édition du Festival de comédie de l'Alpe d'Huez bat son plein. Le 21 janvier 2022, à la veille de la cérémonie de clôture, plusieurs films en compétition ont été présentés au public. Le soir, dans la grande salle du palais, était projetée la prochaine comédie de Kev Adams : Maison de retraite. En attendant la sortie du film en salles le 16 février, le comédien était bien entouré vendredi pour une première présentation au public. "Ça fait très plaisir d'être là, on est très heureux, un peu stressés mais c'est normal car il y a la projection dans quelques minutes. On est très fiers de ce film", a confié Kev Adams, au micro de Purepeople.com.

A la fois acteur, co-scénariste et co-producteur de cette nouvelle comédie, ce dernier a pu compter sur la présence de deux de ses actrices à l'Alpe d'Huez, Firmine Richard et Marianne Garcia, de même que la réalisateur Thomas Gilou. Gérard Depardieu, Daniel Prévost ou encore Mylène Demongeot sont également à l'affiche. Dans Maison de retraite, Kev Adams interprète le personnage de Milann, 30 ans, contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêts généraux aux Mimosas, afin d'éviter la case prison. Ses premières semaines sont un véritable enfer, mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de sept inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l'établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion, mais il n'est pas au bout de ses peines...

Sur le photocall, les festivaliers ont également retrouvé François Uzan, venu présenter le film On sourit pour la photo (en salles le 18 mai 2022). Ravi d'être de retour, trois ans après la présentation de son court-métrage au même Festival, le réalisateur et scénariste était entouré de ses deux actrices : Pascale Arbillot et Agnès Hurstel. Manquaient en revanche à l'appel Jacques Gamblin et Pablo Pauly, également à l'affiche de cette comédie en compétition cette année, notamment face aux redoutables Crevettes pailletées...

Trois ans après le joli succès rencontré par le premier film, l'équipe de water-polo gay est de retour dans les bassins pour une nouvelle édition des Gay Games. "On est hyper contents d'être de retour, a commenté Romain Lancry, auprès de Purepeople.com. Ça nous a porté chance il y a trois ans (...), c'est ici que tout a commencé, notre première projection en public avait eu lieu ici. On espère que le deuxième aura le même succès que le premier." Rendez-vous le 13 avril prochain au cinéma pour le savoir ! Quant à la remise des prix de cette 25e édition du Festival de l'Alpe d'Huez, réponse samedi soir...