Un milliardaire influent prend la défense de Vladimir Poutine, un "homme honorable"

C'est un conflit qui couvait depuis plusieurs années déjà, mais personne ne s'imaginait qu'une guerre éclaterait d'une manière aussi brusque. Depuis plusieurs jours maintenant, les troupes russes sont entrées en Ukraine et le monde entier est en alerte. Dans le domaine du sport, plusieurs stars se sont déjà exprimées sur la question, et on compte déjà les premiers morts dans les rangs des athlètes ukrainiens. Pour l'heure, la plupart des pays condamnent l'action du gouvernement russe et de son président, Vladimir Poutine.

Une position unanime, sauf peut-être pour un seul homme, l'ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone. L'homme âgé de 91 ans a longtemps fait la pluie et le beau temps au sein de la compétition sportive la plus prestigieuse du monde jusqu'en 2017. Interrogé sur les ondes de la radio britannique Times Radio, celui qui est devenu père pour la 4e fois à 89 ans a tenu à donner son avis sur Vladimir Poutine. "C'est une personne très directe et un homme honorable, il fait exactement ce qu'il a dit qu'il fallait faire, sans aucune discussion", indique-t-il.

Comment peut-on juger ce qui se passe ? Il y a peut-être des gens qui pensent que la Russie a raison

Une position qui va à contre-courant de tout ce que l'on peut entendre actuellement sur le président russe. Bernie Ecclestone ne s'est pas arrêté là et refuse catégoriquement de condamner les actions de la Russie. "C'est aux personnes impliquées dans l'évènement de décider. Comment peut-on juger ce qui se passe ? Il y a peut-être des gens qui pensent que la Russie a raison", poursuit-il. Proche du Kremlin pendant son mandat de patron de la F1, l'Anglais avait participé à la création du Grand Prix de Sotchi, en Russie en 2012. Un Grand Prix annulé pour la saison à venir. Une décision sur laquelle il est revenu : "Ce sont les équipes et les promoteurs de F1, pas les pilotes qui doivent prendre la décision".

Un soutien inattendu pour Vladimir Poutine, qui voit l'ancien boss de la Formule 1, Bernie Ecclestone, le soutenir dans cette période où la plupart des pays prennent, à juste titre, des sanctions à l'égard de la Russie.