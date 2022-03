Vladimir Poutine : Le musée Grévin prend une décision radicale

Dirigeant autocratique, Vladimir Poutine était présent dans le musée Grévin en raison de son poste de président de la Fédération de Russie. Mais depuis ce mois de février 2022, les choses ont changé. L'établissement parisien a décidé le 1er mars de retirer sa statue de cire selon France Bleu. C'est la première fois que le musée prend une telle décision pour des raisons "historiques" ou politiques, explique son directeur général, Yves Delhommeau.

En 2014, le sosie de cire de Vladimir Poutine, créé en 2000, avait été dégradé par une militante Femen qui s'était attaquée à l'oeuvre à coup de pieu en bois. En le faisant disparaître de la vue des visiteurs du musée, la direction s'épargne d'avoir à le réparer chaque jour, lui qui avait déjà était décoiffé par les touristes de passage dans le musée : "Compte tenu de ce qui s'est passé, notre personnel et nous-même n'avions pas envie de passer devant tous les matins, de le recoiffer, de lui refaire une beauté", a expliqué Yves Delhommeau, directeur du musée Grévin, à la radio.

A sa place, la direction réfléchit au président ukrainien Volodymyr Zelensky dont la popularité va de pair avec ses interventions patriotiques pour son pays attaqué. Mais fabriquer une statue de cire est un long travail, pour le moment, il restera une place vacante entre les dirigeants américains et chinois, Joe Biden et Xi Jinping. La statue de Vladimir Poutine se trouve actuellement dans le remise du musée située au nord de Paris, attendant une évolution de la situation pour voir si elle peut revenir parmi les autres personnalités politiques, ou pas.

Le chef d'état russe provoque l'indignation en France ainsi qu'en Europe qui condamne l'invasion par l'armée de Vladimir Poutine de l'Ukraine. Les forces russes ont débarqué à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, dans la nuit de mardi à mercredi au cours de laquelle l'Américain Joe Biden s'en est pris au "dictateur" Vladimir Poutine, qui a selon lui sous-estimé la réaction de l'Occident. "Poutine est maintenant plus isolé que jamais du reste du monde" et "nous sommes prêts, nous sommes unis", a martelé le chef d'Etat démocrate lors de son premier discours sur l'état de l'Union à Washington. Proche de l'ancien membre du KGB qu'est Vladimir Poutine, la star française Gérard Depardieu a quant à elle appelé à la paix entre les deux états.