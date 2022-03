Diaporama Un milliardaire influent prend la défense de Vladimir Poutine, un "homme honorable"

Le président russe Vladimir Poutine reçoit Alexander Shokhin, président de la "Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs" au Kremlin à Moscou

Exclusif - Bernie Ecclestone et sa femme Fabiana Flosi en vacances à Sibenik, Croatie.

Bernie Ecclestone et sa femme Fabiana Flossi se promènent à Dubrovnik, le 24 juillet 2021.

Le président russe Vladimir Poutine et le gouverneur de Saint-Pétersbourg lors d'une réunion au Kremlin de Moscou, Russie, le 1er mars 2022. © Alexei Nikolsky/Tass/Bestimage

Exclusif - Bernie Ecclestone, sa femme Fabiana Flosi et sa fille Deborah en vacances en famille sur un yacht à Ibiza en Espagne, le 7 juillet 2019.

Bernie Ecclestone et sa femme Fabiana Flossi se promènent à Dubrovnik, le 24 juillet 2021.

Exclusif - Bernie Ecclestone et sa femme Fabiana Flosi en vacances à Sibenik, Croatie, le 21 août 2019.

Exclusif - Bernie Ecclestone et sa femme Fabiana Flosi et des amis, se promènent à Dubrovnik, le 16 août 2019.

Le président russe Vladimir Poutine reçoit Alexander Shokhin, président de la "Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs" au Kremlin à Moscou, le 2 mars 2022.

11 / 14

Exclusif - Geri Halliwell et son mari Christian Horner avec Bernie Ecclestone et sa femme Fabiana Flosi et des amis, se promènent à Dubrovnik, le 16 août 2019.