Bernie Ecclestone, papa à 89 ans, présente Ace : "J'espère vivre assez..."

C'était une perspective pour le moins étonnante, c'est désormais une réalité : à quelques semaines de son 90e anniversaire, qu'il devrait célébrer en octobre prochain, Bernie Ecclestone est devenu père à nouveau à l'âge de 89 ans. Fabiana Flosi, 44 ans, que l'ancien grand manitou de la Formule 1 a épousé en 2012 malgré la désapprobation de son clan, lui a donné mercredi 1er juillet 2020 un fils, lui qui était déjà père de trois filles, baptisé Ace - diminutif qui est en fait l'acronyme de sa véritable identité, Alexander Charles Ecclestone.

Deux jours après la naissance de leur enfant, à Interlaken près de Bern en Suisse où le couple vit confiné, Bernie et Fabiana ont présenté leur petit garçon et fait de premières confidences, recueillies par le Daily Mail. "Ce n'est que son deuxième jour sur terre, alors il ne fait pas grand-chose, mais il est en grande forme", a déclaré l'ancien grand argentier de la Formule 1, tenant dans ses bras le nourrisson de 3,2 kilos dans une série de photographies publiées par le quotidien britannique.

Pour Fabiana Flosi, qui tenait tant à devenir mère, l'accouchement s'est passé de manière idéale, en 25 minutes à peine. "Je suis très heureuse, ça n'aurait pas pu mieux se passer. Nous sommes une famille comblée", a-t-elle commenté vendredi.

S'il avait précédemment assuré, en marge de l'annonce de la grossesse de son épouse, qu'il ne voyait aucune différence au fait de vivre une paternité à 29 ans ou à 89 ans, Bernie Ecclestone ne fait toutefois pas mine d'ignorer que son temps avec son fils est compté : "J'espère simplement vivre assez pour le voir grandir autant que possible", observe-t-il. Heureusement, ce papa de trois filles issues de précédentes relations - Deborah (65 ans), née de son premier mariage avec Ivy Bamford, et Tamara (36 ans) et Petra (32 ans), fruits de sa deuxième union avec Slavica Radic - jouit désormais d'un emploi du temps bien plus favorable à la vie de famille : "Tout va à merveille, je suis très heureux. C'est différent à présent, je suis plus détendu et mon travail n'est plus aussi stressant, du coup je peux passer plus de temps avec lui", dit-il. Mais il y a des limites... Face à l'éventualité de changer les couches, Bernie répond : "Je ne pense pas." "Ce n'est pas trop mon truc", avait-il déjà laissé glisser récemment lors d'une interview radio.

Bernie Ecclestone est devenu père pour la quatrième fois quasiment en même temps que sa fille Petra est devenue mère pour la quatrième fois, mettant au monde en mars dernier son premier enfant avec son fiancé Sam Palmer, après avoir eu Lavinia (7 ans) et James et Andrew (5 ans) avec son ex-mari James Stunt. Tamara, elle, est maman de Sophia, 6 ans, avec le marchand d'art Jay Rutland. Depuis la Croatie, où elle a célébré son anniversaire en famille, Tamara a accueilli avec la dernière des joies la naissance d'Ace : "En plus, c'est adorable d'avoir un petit frère après avoir toujours été une famille de filles !"