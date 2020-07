Bernie Ecclestone papa pour la 4e fois à 89 ans : Fabiana a accouché

Il y a bien longtemps que Bernie Ecclestone n'avait pas vu des couches et des biberons, et pourtant, tout l'équipement indispensable pour bébé sont bien de retour dans sa vie. Le célèbre homme d'affaires britannique vient d'accueillir son quatrième enfant... à 89 ans.

La presse italienne et suisse a annoncé que Fabiana Flosi, la femme de 44 ans de Bernie Ecclestone, avait donné naissance à leur premier enfant. Il s'agit d'un petit garçon qui porte le prénom d'Ace. L'accouchement s'est déroulé à Interlaken, une charmante petite commune suisse construite sur une étroite bande de la vallée, entre les eaux couleur émeraude du lac de Thoune et du lac de Brienz.

Ace vient ainsi rejoindre ses trois grandes, très grandes, soeurs, Deborah (65 ans), Tamara (36 ans) et Petra (32 ans). La première est née du mariage de Bernie Ecclestone avec Ivy Bamford, et les suivantes de son union avec Slavica Radic. Celle-ci avait été célébrée en 1985 et avait pris fin en 2009. L'ancien magnat de la Formule 1 est marié depuis 2012 à Fabiana Flosi.

La grossesse de Flavia avait été révélée en avril dernier. Tellement heureux de devenir papa pour la quatrième fois, Bernie Ecclestone avait lui-même annoncé la bonne nouvelle, dévoilant le sexe du bébé. "Il doit arriver cet été. J'espère qu'il apprendra vite à jouer au backgammon !", avait déclaré, en plaisantant, le milliardaire au journal allemand Blick.

Lors d'une interview accordée au Daily Mail, Bernie Ecclestone disait ne pas être effrayé à l'idée de devenir à nouveau père à son âge. "Il n'y a rien d'extraordinaire. Le fait est que je ne travaille plus depuis quelque temps déjà, j'ai donc beaucoup de temps pour m'entraîner. Pour moi, il n'y a pas de différence entre devenir père à 29 ans et l'être à 89 ans", avait déclaré celui qui aura 90 ans en octobre prochain. "Elle comme moi, on ne comprend pas pourquoi tout le monde s'étonne de ce qu'on va vivre. Je suis très heureux pour moi, mais surtout pour elle, car elle attendait ça depuis quelque temps. Elle aura quelqu'un avec elle une fois que je serai parti", avait-il ajouté.