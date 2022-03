Un footballeur star en Ukraine s'en prend violemment à son alter ego russe et fait référence à sa sextape !

C'est une période bien sombre de l'histoire de l'Ukraine que l'on est en train de vivre et beaucoup se demandent combien de temps ce pays de 44 millions d'habitants va réussir à tenir face à l'envahisseur russe. Une guerre qui a éclaté il y a quelques jours et qui scandalise et effraie un peu partout dans le monde. Plusieurs sportifs se sont déjà exprimés, à l'image de la compagne de Gaël Monfils, Elina Svitolina. Certains sportifs sont même déjà morts des suites des combats qui ont lieu actuellement. Figure importante de la sélection de football ukrainienne et joueur star évoluant en Angleterre, Andriy Yarmolenko a également tenu a donné son avis et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère...

Dans une vidéo qu'il a postée sur son compte Instagram, l'attaquant de 32 ans s'est adressé directement à ses homologues russes, qui se font plutôt discrets pour condamner les agissements de Vladimir Poutine. "J'ai un question pour les joueurs de la sélection russe: les gars, pourquoi êtes-vous assis comme des conn**ds et ne dites rien ? Dans mon pays, ils tuent des gens, des femmes, des mères, nos enfants. Mais vous ne dites rien, vous ne faites aucun commentaire", s'insurge Andriy Yarmolenko dans cette vidéo face caméra de plus de deux minutes.

Je sais que certains d'entre vous aiment montrer leurs coui**es à la caméra, mais maintenant le moment est venu de montrer vos coui**es dans la vraie vie

Ensuite, sans vraiment le nommer, l'Ukrainien s'en prend directement à l'une des stars de la sélection russe, l'attaquant Artem Dzyuba. "Alors les gars, vous avez de l'influence sur les gens, montrez-le, je vous le demande, s'il vous plaît! Je sais que certains d'entre vous aiment montrer leurs coui**es à la caméra, mais maintenant le moment est venu de montrer vos coui**es dans la vraie vie", lance le footballeur. Une référence évidente à l'affaire qui a touché Artem Dzyuba en novembre 2020. Ce dernier a été écarté temporairement de la sélection nationale après la fuite d'une sextape le montrant en plein plaisir solitaire.