"Quel connard..." : Joe Biden insulte un journaliste, nouvelle gaffe pour le président américain

Il n'en fallait pas plus pour que sa réaction spontanée enflamme les réseaux sociaux, les médias et le camp républicain. Un comportement d'autant plus critiqué que Joe Biden joue la carte de l'apaisement pour mieux se démarquer de son prédécesseur sanguin, Donald Trump. Devant les caméras de Fox News, Peter Doocy a précisé que le dirigeant américain l'avait appelé pour lui dire qu'il n'y avait rien de personnel dans sa réaction et présenter ses excuses. Que le journaliste a acceptées.

Dérapages et affaiblissements ?

Ce dérapage est un nouveau signe de la nervosité du démocrate de 79 ans, confronté à une cote de popularité anémique et qui peine à relancer sa présidence, rapporte l'AFP. L'inflation, à un niveau inédit en 40 ans, affecte particulièrement les Américains à moins de dix mois des élections de mi-mandat, qui s'annoncent particulièrement compliquées pour les démocrates.

La semaine dernière, après une très longue conférence de presse lors de laquelle il avait promis d'aller davantage au contact des Américains, Joe Biden avait déjà fait part de son agacement en murmurant "quelle question idiote", à une interrogation lancée par une autre journaliste de Fox News. Les faux pas à répétition de Joe Biden ont, depuis la campagne présidentielle, soulevé régulièrement des doutes sur sa forme mentale. La majorité de ses électeurs semblent toutefois lui pardonner ses gaffes, le jugeant authentique, et accusent les médias de grossir les polémiques.