Greta Thunberg vs. Donald Trump : LE clash de l'année 2019

Adepte des réseaux sociaux, et notamment de Twitter, Donald Trump ne perd jamais de temps quand il s'agit de critiquer quelque chose qui ne lui plaît pas. Et souvent, lorsque Greta Thunberg fait l'actualité, le président américain y va de sa petite pique.

Récemment, la jeune fille de 16 ans a été élue "personnalité de l'année" par le magazine Time, une distinction qui a fortement déplu à Donald Trump. Et pour cause, le président américain était lui aussi en lice pour remporter ce titre, mais il s'est fait devancer par l'activiste. Alors sur son réseau social fétiche, il a tenu à faire part de son indignation, tout en taclant l'adolescente. Et Greta Thunberg, qui ne manque pas d'humour, a fini par lui répondre en modifiant sa biographie sur Twitter.

Et c'est loin d'être le premier clash entre eux, nous vous proposons d'en revoir certains comme à l'ONU, dans notre vidéo ci-dessus.