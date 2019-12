Greta Thunberg : Son réveil militant à l'âge de 8 ans

Elle était la grande favorite de cette année et elle a été élue, comme prévu, par le magazine américain Time comme étant la "personnalité de l'année". Greta Thunberg, activiste suédoise, fait la couverture de décembre du magazine. À 16 ans, elle est devenue la plus jeune à recevoir ce titre honorifique prestigieux de la part de la revue.

Si elle est devenue une icône mondiale depuis un peu plus d'un an, sa conscience climatique, elle, est ancrée chez Greta depuis bien plus longtemps. Tout commence à l'âge de 8 ans, peut-on apprendre dans les pages de Paris Match, lorsqu'elle regarde un documentaire sur les ours polaires et la menace du réchauffement climatique sur l'espèce. Ses petits camarades de classe restent de marbre, mais Greta est scandalisée. Du jour au lendemain, sa vie change. Celle de ses parents aussi. À la limite de l'obsessionnel, elle se rue sur les interrupteurs pour éteindre les lumières. Elle ne se nourrit plus, ne parle plus. Les médecins pensent qu'elle développe des tocs, qu'elle s'enfonce dans la dépression et veulent l'hospitaliser. Ce n'est qu'à l'âge de 11 ans qu'elle sera diagnostiquée Asperger, une forme d'autisme.

Elle calcule les bilans carbone, décide de ne plus prendre l'avion. Elle devient végétarienne, puis végane. Ses parents suivent le mouvement. Attendue aux quatre coins du monde pour donner des conférences ou rencontrer des chefs du gouvernement, Greta prend le bateau, la voiture ou le train. Elle met parfois des semaines pour se déplacer. Quand elle est dans une grande ville, qu'importe qu'un président l'attende, elle y va en transports en commun.

Pourtant, elle impressionne autant qu'elle inspire la crainte. Les stars engagées se bousculent pour la rencontrer, les jeunes du monde entier en ont fait une porte-parole et une idole, le président Trump l'abhorre. Et elle n'est même pas encore majeure.