Joe Biden s'endort durant la COP26 : Donald Trump le ridiculise

Le président américain Joe Biden est arrivé en Ecosse le 1er novembre 2021 pour le sommet sur le climat des Nations-Unies à Glasgow. L'homme de 78 ans a attiré l'attention par ses propos mais pas seulement. Les médias anglo-saxons ont souligné qu'il s'était manifestement assoupi lors d'un discours, vidéo à l'appui.

Joe Biden a été rapidement pointé du doigt sur Twitter après ces images, dévoilées en premier lieu par le Washington Post. Au moment où le président des Etats-Unis ferme ses yeux, la personne sur scène abordait l'importance de prendre des décisions et de signer des accords qui vont bouleverser les vies des générations futures. Ses moments d'endormissement ont duré plusieurs secondes avant qu'un conseiller du chef de l'Etat vienne lui murmurer quelque chose à l'oreille.

Il n'a pas fallu longtemps pour que l'ancien chef de l'Etat américain, Donald Trump, réagisse à cette situation. Dans un communiqué - puisqu'il est banni de Twitter - l'ex-président qui surnommait Joe Biden "Sleepy Joe" (Joe l'endormi) durant la campagne électorale de 2020 a déclaré : "Biden est allé en Europe pour dire que le réchauffement climatique était une priorité, et puis ensuite s'endort immédiatement devant le monde entier, à la conférence de l'ONU ! Une personne pour qui ce sujet serait aussi important ne se serait jamais endormie !"

Les excuses de Biden

Une fois sur la tribune, Joe Biden s'est excusé, non pas de s'endormir évidemment, mais pour la décision de son prédécesseur Donald Trump de sortir de l'accord de Paris. "J'imagine que je ne devrais pas m'excuser, mais je m'excuse pour le fait que les Etats-Unis soient sortis de l'accord de Paris et nous mettent en retard", a-t-il déclaré devant la presse internationale. Selon l'AFP, il a souligné que l'une des premières décisions en arrivant à la Maison Blanche avait été de faire revenir son pays dans l'accord qui vise à limiter le réchauffement bien en deçà de +2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, si possible +1,5°C. Donald Trump assurait que cet accord visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre détruisait des emplois. Mais pas Joe Biden, au contraire.

"Au sein de la catastrophe grandissante, je pense qu'il y a une opportunité incroyable, pas seulement pour les Etats-Unis, mais pour nous tous", a déclaré Joe Biden en s'adressant aux dirigeants mondiaux réunis pour un sommet de deux jours dans le cadre de la grande conférence de l'ONU sur le climat COP26, considérée comme clé pour contenir le réchauffement. Il a également promis "de l'action, pas des mots". Il a ajouté : "Les Etats-Unis ne sont pas seulement de retour autour de la table, mais j'espère montrent l'exemple".

Quelques jours plus tôt, Joe Biden s'est montré très amical en Italie avec Emmanuel Macron, afin d'atténuer la polémique des contrats de sous-marins australiens. Leurs épouses, Jill Biden et Brigitte Macron s'étaient retrouvées elle dans un cadre plus décontracté au restaurant Il Marchese de la Via di Ripetta.