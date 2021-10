Brigitte et Emmanuel Macron main dans la main : le couple joue les Meghan et Harry à Rome

Avant de s'envoler pour Glasgow et la COP26, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron sont arrivés à Rome vendredi 29 octobre 2021 pour le G20 et des retrouvailles très attendues avec le président Joe Biden. En plus de faire la paix avec son homologue américain, suite à la crise des sous-marins, le président de la République a profité d'une visite culturelle avec la première dame. Toujours aussi tactile, le couple s'est rendu à la Villa Medicis.

Brigitte Macron et son président de mari avaient rendez-vous avec la photographe française Natacha Lesueur, membre de l'Académie française de Rome. Le couple a une fois de plus témoigné de son vif intérêt pour l'art en prenant le temps de découvrir les nombreuses oeuvres exposées. Comme ils le font souvent lors de ce genre d'événement moins formel, Emmanuel Macron et son épouse ont affiché leur complicité en se baladant main dans la main. Un geste tendre qui n'est pas sans rappeler l'habitude d'un autre couple célèbre et quelque peu "officiel" : celui formé par le prince Harry et Meghan Markle qui, lorsqu'ils effectuaient encore des engagements royaux pour la Firme, n'hésitaient pas à se tenir la main.

En attendant l'ouverture du G20 samedi, place à la réconciliation avec le couple Biden. D'un coté, à la Villa Bonaparte, ambassade de France auprès du Vatican, Emmanuel Macron s'est rabiboché avec son homologue américain après la brouille autour du contrat des sous-marins australiens. Comme l'a détaillé l'AFP, Joe Biden n'a pas ménagé sa peine auprès de son homologue français : poignées de main répétées, sourires, assurance de sa "grande affection" pour la France, le "plus vieil allié" des Etats-Unis, ayant aidé à leur indépendance..... Désormais "c'est l'avenir qu'il faut regarder", a affirmé Emmanuel Macron, plus mesuré dans ses gestes et son ton que le président américain.

De leur côté, Brigitte Macron et la First Lady Jill Biden se sont retrouvées dans un cadre plus décontracté au restaurant Il Marchese de la Via di Ripetta. Notamment liées par leurs vocations d'enseignantes, les deux femmes ont témoigné de leur bonne entente sans retenue.