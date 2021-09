Emmanuel Macron complice avec Brigitte après l'incident : chic dîner officiel à l'Elysée

Une fin de journée dans la douceur. Lundi 27 septembre, Emmanuel Macron accueillait Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre grec, pour un dîner officiel au palais de l'Elysée. Un moment de détente passé, notamment, en compagnie de son épouse Brigitte, après une journée un peu tendue.

Sur le perron du palais présidentiel, situé dans le 8e arrondissement de la capitale, Emmanuel Macron attendait donc l'arrivée de son convive venu avec sa femme Mareva Grabowski. Le président était lui très complice avec son épouse Brigitte, vérifiant même d'un geste de la main le bon pli du col du chemisier blanc de la première dame. Celle-ci était comme à l'accoutumé impeccable en long manteau bleu électrique, pantalon noir et bottines. Un look complété par une pochette matelassée de chez Chanel.

Le chef de l'état était sans doute ravi de ce moment agréable avec celle qui fait battre son coeur après avoir été chamboulé quelques heures plus tôt par un jeune homme de 19 ans lui ayant lancé un projectile - il s'agirait d'un oeuf - lors de sa visite au Salon international de la restauration à Lyon. L'individu, "totalement inconnu des services de police et de justice" selon le parquet, fait désormais l'objet d'une enquête ouverte pour "violences volontaires aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique". Nul doute que les services de sécurité du président vont redoubler de vigilance, surtout s'il entre en campagne pour la prochaine élection présidentielle...

Parmi les invités de ce dîner à l'Elysée, il fallait aussi compter sur la présence de l'animateur et ancien journaliste de la télévision grecque Nikos Aliagas ou encore du monsieur patrimoine du gouvernement, Stéphane Bern. Ce dernier tenait à la main un gros livre d'art en arrivant dans la cour du bâtiment, un ouvrage tiré de l'exposition Paris - Athènes Naissance De La Grèce Moderne 1675 ‐ 1919, actuellement présentée au musée du Louvre. D'ailleurs, avant ce dîner officiel, le président et sa femme pouvaient être vus avec Kyriakos Mitsotakis et Mareva Grabowski dans les allées de l'exposition.