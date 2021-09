Emmanuel Macron visé par un projectile : incident à Lyon !

Ce lundi 27 septembre 2021 à Lyon, Emmanuel Macron a été visé par un projectile qui a atteint son épaule gauche. Le président de la République est dans la cité française pour la 20e édition de ce grand rendez-vous des professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Une première pour un chef d'Etat car jamais un président ne s'y était rendu.

Avec la crise de la Covid-19, il a donc souhaité soutenir ce milieu durement touché depuis plus d'un an, n'hésitant pas à s'offrir un nouveau bain de foule au cours duquel un individu l'a ciblé, sans le blesser, avec un objet non identifié. Sur les images de BFMTV Lyon, on distingue le président de la République visé par un projectile sur l'épaule gauche qui ricoche sur lui. L'auteur de cet acte, un jeune homme, "a été exfiltré manu militari" d'après le média, qui ajoute qu'"Emmanuel Macron aurait demandé à rencontrer l'auteur de ce lancer de projectile."