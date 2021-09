Brigitte et Emmanuel Macron réunis à la Fondation Louis Vuitton pour une grande inauguration

Après avoir présenté en exclusivité, lundi 13 septembre 2021, la dernière oeuvre de l'artiste Daniel Buren faite in situ à l'Elysée en compagnie de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron et son épouse enchaînent les inaugurations culturelles. Ce mardi 21 septembre au soir, le président de la République a inauguré l'exposition "La collection Morozov. Icônes de l'art moderne" à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Une première pour Emmanuel Macron puisque depuis sa création au début du 20e siècle, cette exhibition n'était jamais sortie du territoire russe.

Durant l'inauguration, le couple présidentiel a pu contempler la beauté des chefs d'oeuvres des frères Abramovitch Morozov - à savoir, Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan Abramovitch Morozov (1871-1921) - ainsi que de nombreuses autres peintures réalisées par Vincent Van Gogh, Auguste Renoir, Claude Monet, Pablo Picasso et bien d'autres... Au total, près de 200 oeuvres d'art mélangeant l'art français et russe, sont présentées.

Face à Brigitte et Emmanuel Macron, Bernard Arnault et son épouse Hélène étaient également de la partie afin de présenter à la poignée d'invités présente l'aménagement fait pour l'occasion. On a également pu y voir la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot , contempler les différentes peintures exposées ainsi que la ministre de la Culture russe, Olga Lioubimova.

Une exposition très attendue

Un vernissage riche en talents qui fait suite à la mythique collection Chtchoukine, également exposée à la Fondation Louis Vuitton en 2016. "Après l'exposition de la Collection Chtchoukine à la Fondation Louis Vuitton en 2016/2017, la Collection Morozov constitue un autre volet historique majeur consacré aux grands collectionneurs russes du début du 20e siècle", peut-on découvrir sur la brochure. Un vernissage conçu par la commissaire d'art Anne Baldassari qui a déjà été décalé à trois reprises en raison de la pandémie de la Covid-19.

L'exposition "La collection Morozov. Icônes de l'art moderne", est ouverte au public du 22 septembre au 22 février 2022.