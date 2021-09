Nicolas Sarkozy se libère d'un poids : "J'ai retrouvé la liberté de parler...", il annonce un inattendu projet

Nicolas Sarkozy (66 ans) prépare déjà son retour dans les rayons des librairies. L'ex-chef de l'Etat va publier un ouvrage intitulé Promenades, aux éditions Herscher, disponible dès le 22 septembre. Il en a fait l'annonce par une publication sur son compte Instagram.

Dévoilant son surprenant projet littéraire, l'époux de Carla Bruni écrit : "Pendant des décennies, je n'ai pas voulu évoquer ma passion pour l'art. Ce fut ainsi pour toutes les choses importantes voire essentielles de ma vie, pour lesquelles j'ai toujours éprouvé une certaine pudeur. Lorsque je participais aux joutes politiques, je craignais que mon propos puisse être reçu comme un artifice de communication, et qu'au final ma démarche soit comprise comme insincère. Aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus d'enjeux électoraux au quotidien, et que je suis sorti de la vie partisane, j'ai retrouvé́ la liberté de parler de ce qui est vraiment fondamental à mes yeux. L'art, la culture, les artistes composent cet essentiel."

L'ouvrage de Nicolas Sarkozy en faveur de la culture aura notamment la lourde tâche de redorer l'image de l'ancien patron de la droite, accusé lors de sa présidence de mettre la culture de côté. Il avait notamment été victime de ses propos tenus sur le livre La Princesse de Clèves, ouvrage sur lequel il disait alors, comme le rapportait Le Monde : "Je ne sais pas si cela vous est arrivé de demander à la guichetière ce qu'elle pensait de La Princesse de Clèves." Accusé de mépris de classe, il avait ensuite admis avoir lui-même "beaucoup souffert sur elle."