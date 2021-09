Brigitte et Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy... Retrouvailles à l'Elysée pour une grande nouveauté

Ce lundi 13 septembre 2021, le couple présidentiel était attendu de pied ferme au Palais de l'Élysée. Et pour cause, l'artiste français Daniel Buren a présenté en exclusivité à Emmanuel et Brigitte Macron une oeuvre au sein même de leur lieu de résidence. Une création unique surplombant le jardin d'hiver avec les couleurs du drapeau français, qui sera révélée au public samedi et dimanche prochain, à l'occasion des Journées du Patrimoine.

Sur place, l'artiste de 83 ans a partagé tout son plaisir d'avoir pu concevoir un tel projet dans un lieu aussi historique. À l'origine des célèbres Colonnes de Buren, situées dans la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris, l'artiste s'est cette fois chargé de la résidence officielle du président de la République. "C'est la première fois que je travaille avec le drapeau tricolore. Laisser un élément vide entre chaque série bleu-blanc-rouge permet une comparaison avec ce qui se passe à l'extérieur", a-t-il assuré. Et de poursuivre, lors d'un point presse : "J'aime autant travailler dans une salle de bains que dans un monument historique."

Une oeuvre résolument patriotique

Admiratif face à cette création, Emmanuel Macron a salué le travail remarquable de l'artiste. "Daniel Buren signe une oeuvre résolument patriotique, profondément éphémère et éminemment libre." Et de poursuivre : "Dans ce moment où la vie va reprendre tous ses droits, cette oeuvre s'inscrit dans une volonté de faire de l'Elysée un lieu de la créativité, et de demander à chacune et chacun d'avoir cette part d'insolence, de liberté et de réinvention de notre pays. C'est profondément le rôle des artistes", a ajouté le chef de l'État, saluant également "l'énergie créatrice" de l'artiste.

Durant cette inauguration, de nombreuses personnalités du monde artistique mais aussi politique étaient présentes. Le designer Ora-Ito était présent afin de contempler le travail de Daniel Buren, tout comme la ministre de la culture, Roselyne Bachelot, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, ou encore l'actrice et réalisatrice Farida Khelfa.