Roselyne Bachelot a cru mourir de la Covid-19 : "On se dit que c'est le moment..."

Roselyne Bachelot a failli y laisser la peau. Hospitalisée après avoir contracté une forme grave de la Covid-19, la ministre de la Culture était dans un état critique, comme elle l'a raconté au cours d'un entretien à BFMTV diffusé le 23 avril 2021. Désormais sortie de l'hôpital, elle a repris le travail il y a peu. Elle continue cependant à ressentir certains effets du virus.

"Les séquelles sont évidemment importantes, je les surmonte. Les gens qui ont été touchés par la maladie covidaire et auxquels j'exprime ma solidarité savent très bien que c'est une maladie qui peut durer plusieurs mois. C'est une sorte de sinusoïde : vous croyez que vous en êtes sortis, pendant 3/4 jours vous n'avez plus de signes puis tout d'un coup, la maladie revient. Ça mettra plusieurs jours et peut-être même plusieurs mois. Ça, il faut le savoir", a prévenu d'emblée Roselyne Bachelot. Avant de contracter elle-même le virus, la ministre de 74 ans avait été vaccinée d'une première dose, insuffisante pour une protection complète contre le virus.