Roselyne Bachelot hospitalisée : la ministre est sous "oxygénothérapie renforcée", un proche s'explique

Alors que sa collègue Elisabeth Borne (ministre du Travail) a pu sortir d'hôpital après y avoir été admise suite à son infection au coronavirus, Roselyne Bachelot y est encore. Mais elle a cependant tenu à rassurer les Français en publiant un message.

Sur Twitter, elle a écrit : "Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent ! Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d'une oxygénothérapie renforcée. Prenez bien soin de vous et de vos proches, Roselyne." A 74 ans, et après avoir été victime de "symptômes respiratoires", la ministre de la Culture est donc sous surveillance accrue. "Hier soir, elle ne se sentait plus assez bien avec la dose d'oxygène qui lui était délivrée. Les médecins ont par conséquent décidé de l'augmenter", a dit à l'AFP un membre de son entourage. Cette même source a expliqué qu'elle "a tenu à faire un tweet pour rassurer les personnes qui lui envoient de nombreux messages inquiets".

Roselyne Bachelot, qui peut donc constater par elle-même la pression hospitalière liée à la troisième vague de coronavirus, avait reçu la première dose d'un vaccin le 17 mars soit seulement trois jours avant d'annoncer qu'elle était contaminée. Une contamination qui a valu au chanteur Michel Sardou d'être déclaré cas-contact et de devoir s'isoler puisqu'il avait été décoré dans la même période des mains de la ministre.

Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé et des Sports, avait accepté de revenir dans le monde politique en juillet 2020. Elle quittait alors une lucrative carrière dans les médias - on pouvait notamment la retrouver sur RTL dans Les Grosses Têtes - au risque de gagner moins d'argent. Un come back politique au pire moment puisqu'elle se retrouve à devoir gérer la colère des artistes suite aux multiples décisions impactant durement le monde culturel en raison de la crise sanitaire. La récente cérémonie des César lui a d'ailleurs valu une salve d'attaques...