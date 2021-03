Roselyne Bachelot positive à la Covid-19, une répercussion sur Michel Sardou ?

Très rapidement, les nombreux fans de Michel Sardou se sont inquiétés pour le chanteur de 74 ans, et pour cause. Vendredi dernier, l'interprète de l'inoubliable Les lacs du Connemara se trouvait avec Roselyne Bachelot. L'artiste s'est fait remettre les insignes de commandeur de la Légion d'honneur au ministère de la Culture, une cérémonie officielle que Roselyne Bachelot et Michel Sardou avait relayée sur leurs réseaux sociaux. "J'ai remis aujourd'hui les insignes de commandeur de la Légion d'honneur à Michel Sardou. Artiste aux multiples facettes, auteur, compositeur, interprète, mais aussi comédien de talent, il fait rayonner notre culture. Merci pour ces si nombreux moments de bonheur et d'émotion !", avait commenté la ministre, avec beaucoup d'enthousiasme.

Sur l'une des photos partagées par Roselyne Bachelot et Michel Sardou, tous deux apparaissent en train de se tenir par les bras, masqués. Sur l'autre, Michel Sardou a abandonné son masque. Le chanteur est donc cas contact et va lui aussi devoir se mettre à l'isolement ces prochains jours et devoir se faire tester.