Michel Sardou décoré par Roselyne Bachelot, la ministre célèbre un grand artiste

Michel Sardou n'est pas seulement un amoureux de la scène musicale, il aime aussi se confronter à la caméra. Les téléspectateurs l'ont dernièrement vu dans Le Grand Restaurant de Pierre Palmade diffusé en février sur M6.

Une promotion à part

2021 est une promotion exceptionnelle de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite qui a récompensé en début d'année des centaines de personnes engagées depuis des mois contre la Covid-19. Tout comme Michel Sardou, le photographe Yann Arthus-Bertrand a été fait commandeur de la Légion d'Honneur au 1er janvier. L'artiste lyrique Roberto Alagna et la chanteuse Angélique Kidjo sont devenus officiers et le violoncelliste Gautier Capuçon, les cinéastes Olivier Nakache et Eric Toledano ou la journaliste Carole Gaessler ont été nommés chevaliers.

63% des 3 884 personnes décorées au mois de janvier l'ont été pour leur "investissement dans la lutte contre l'épidémie", "la plupart oeuvrant dans l'ombre", avait insisté la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. Quarante personnes décédées du Covid "dans l'exercice de leurs fonctions" ont également été décorées à titre posthume, principalement médecins, infirmiers, aides-soignants, agents administratifs et agents techniques intervenant en hôpitaux, en Ehpad ou en médecine libérale, précisait le communiqué.