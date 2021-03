Michel Sardou contaminé à la Covid par Roselyne Bachelot ? "C'est la seule sortie que je me suis permise..."

A peine six personnes en tout et pour tout pour être décoré de la Légion d'honneur mais cela suffit pour faire de Michel Sardou un cas contact. L'artiste doit son statut à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, positive au virus après quelques symptômes respiratoires. Le chanteur préfère en rire mais reste sur ses gardes.

Interrogé depuis son domicile par le journal Le Parisien, Michel Sardou a pris du recul sur la situation. "Je ne vous dirai pas que je suis gai comme un pinson, mais je suis en forme. J'attends de me faire tester mercredi. On m'a refilé cette saloperie en même temps que le titre de commandeur. Je suis commandeur Covid. Je m'étais dit : 'J'ai l'honneur de recevoir cette décoration qui me fait très plaisir... Ce serait trop bête de ne pas la prendre...' Et je tombe là-dessus", dit-il. Lors de cette remise de prix, il était accompagné de son épouse et une amie de cette dernière, alors que la ministre était elle entourée de deux collaborateurs. "La cérémonie a vraiment été très rapide, un discours très sympa, une coupe de champagne et c'était fini", jure-t-il.

L'interprète des tubes La maladie d'amour, Je vais t'aimer, Les lacs du Connemara ou encore Les Ricains a ajouté, un poil dépité : "En plus, c'est la seule sortie que je me suis permise depuis des mois, vous le croyez ça ? A part un peu l'été dernier, je n'ai pas bougé de la maison depuis un an. Ma femme [Anne-Marie Périer, NDLR] m'a carrément cloîtré. C'est long, j'en ai marre." Michel Sardou assure ne même pas avoir eu le temps d'évoquer avec Roselyne Bachelot la situation sanitaire qui impacte les lieux culturels comme les théâtres, dernières endroits où il poursuit sa carrière après ses adieux à la scène.

Michel Sardou, désormais âgé de 74 ans, espère bien pouvoir se faire vacciner prochainement pour sortir de chez lui plus sereinement et reprendre ses activités alors qu'il doit notamment sortir un nouveau livre et jouer dans deux pièces. "J'ai un an de moins que l'âge prévu, je n'ai pas de comorbidité, mais j'ai peut-être une possibilité d'avoir une dérogation car on doit me faire un traitement à base de perfusions assez longues - rien de grave, je vous rassure - et il ne peut se faire que si je suis vacciné", précise-t-il. Pour l'heure, les vaccinations se font en France avec AstraZeneca, Moderna ou Pfizer.