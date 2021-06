Jean Castex : Sa femme touchée par la Covid-19, il est contraint de s'isoler pour la 3e fois !

Le sort s'acharne sur Jean Castex ! Le Premier ministre du gouvernement se retrouve pour la troisième fois en isolement après avoir été déclaré cas contact, a annoncé Matignon le mercredi 9 juin 2021, par un message transmis à l'AFP.

Le Premier ministre, âgé de 55 ans, est cas contact de son épouse Sandra, laquelle a été testée positive au Covid-19. Jean Castex devait donc, selon les recommandations sanitaires en cours, se placer durant sept jours à l'isolement. "Le Premier ministre, qui avait reçu sa première injection de vaccin Astra Zeneca le 19 mars, a été testé négatif ce soir. Néanmoins, en qualité de cas contact, il se place à l'isolement durant sept jours, conformément aux règles sanitaires et son agenda a été aménagé afin qu'il puisse tenir ses engagements en distanciel", ont fait savoir ses services. Une petite frustration alors que depuis le 9 juin, il est possible de retourner profiter pleinement des restaurants et des bars jusqu'à 23H, couvre-feu en cours jusqu'au 30 juin.

Jean Castex est donc contraint de s'isoler pour la troisième fois en moins d'un an ! Après avoir été déclaré cas contact du directeur du Tour de France Christian Prudhomme en septembre, il avait auparavant été celui du président Emmanuel Macron en décembre, sans toutefois être jamais testé positif.

Le Premier ministre avait dans la journée de mercredi marqué la nouvelle étape de déconfinement par une visite sur le marché de Rungis puis dans une salle de sport, y rencontrant de nombreuses personnes, et en déjeunant en tête à tête avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Il a également participé au Conseil des ministres, réuni quasiment au complet à l'Elysée pour la première fois depuis octobre en raison des restrictions liées à la crise du Covid-19, souligne l'AFP.

Jean Castex doit également recevoir très prochainement sa deuxième dose de vaccin : il avait reçu la première il y a onze semaines et demie, les autorités de santé recommandant un délai de douze semaines entre les deux injections.