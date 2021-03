Jean Castex vacciné et "douillet", il se moque gentiment d'Olivier Véran

Le 19 mars 2021, Jean Castex s'est rendu à l'hôpital militaire Bégin de Saint-Mandé afin de se faire injecter le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. Soupçonné d'être à l'origine de graves effets secondaires et suspendu un temps dans près de treize pays d'Europe (Danemark, Norvège, Bulgarie, Islande, Irlande, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Slovénie, Espagne, Portugal, Lettonie et France), le vaccin a pourtant récemment été jugé "sûr et efficace" par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Alors pour tenter de rassurer les Français réticents à se faire administrer le vaccin AstraZeneca, le Premier ministre a décidé de retrousser ses manches, au sens propre comme au figuré.

Pour attester de sa bonne volonté, le mari de Sandra Ribelaygue a été filmé pendant l'injection d'AstraZeneca. Visiblement prêt à tenter une pointe d'humour, Jean Castex a annoncé d'emblée qu'il ne se dénuderait pas comme Olivier Véran mais qu'il garderait sa chemise. "On va pas faire comme Monsieur Véran hein, je vous l'annonce tout de suite pour qu'il n'y ait pas trop de déception dans la salle. Dans la salle ou ailleurs d'ailleurs." a-t-il annoncé, hilare, devant les caméras. Une fois son injection faite, il remercie l'infirmière et ajoute : "Super, je vous félicite, je n'ai absolument rien senti. Alors que je dois vous avouer que je suis un peu douillet. Bravo."