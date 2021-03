Diaporama Jean Castex vacciné et "douillet", il se moque gentiment d'Olivier Véran

Conférence de presse du Premier ministre, Jean Castex et le ministre des Solidarités et de la Santé sur la stratégie du gouvernement face a la pandémie de covid-19. au palais de l'Elysée à ParisConférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran sur la stratégie du gouvernement face a la pandémie de covid-19. au palais de l'Elysée à Paris, France, le 18 mars 2021. © Jacques Witt/Pool/Bestimage

14 / 14

Conférence de presse du Premier ministre, Jean Castex et le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran sur la stratégie du gouvernement face a la pandémie de covid-19. au palais de l'Elysée à ParisConférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran sur la stratégie du gouvernement face a la pandémie de covid-19. au palais de l'Elysée à Paris, France, le 18 mars 2021. © Jacques Witt/Pool/Bestimage

French Prime Minister Jean Castex and French Health and Social Affairs Minister Olivier Veran during a press conference on the French government’s current strategy for Covid-19 pandemic.