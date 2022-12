Jean Castex : Rare apparition de sa femme élégante, Sandra, au bord des larmes à ses côtés

Si l'on connait bien son mari, dont l'accent du sud chantant avait marqué les Français lors des annonces au sujet de la pandémie notamment, il est très rare d'apercevoir en public Sandra, la femme de Jean Castex. Mariés depuis de nombreuses années, le couple a réussi, tant bien que mal, à se protéger de la médiatisation durant les deux ans que le quinquagénaire a passés à Matignon.

Mais ce jeudi, alors que celui-ci est désormais libéré de cette lourde charge de Premier Ministre, la très distinguée Sandra a fait une rare apparition devant les photographes pour une grande occasion : la Légion d'Honneur, accordée à son mari. Récompensé des services rendus à l'Etat pendant la pandémie, l'ancien chef du gouvernement a été épinglé par Emmanuel Macron, qui semblait ravi de le retrouver.

Et à leurs côtés, un bouquet de fleurs dans les bras, Sandra a eu toutes les peines du monde à retenir ses larmes. Très émue de voir son mari ainsi honoré, la maman de quatre enfants a posé à ses côtés, comme on peut le voir sur les images postées par l'ex-ministre Roselyne Bachelot. Invitée, celle-ci a salué une "cérémonie familiale", aux côtés d'Emmanuel et Brigitte Macron, qui ont rendu un hommage émouvant à "l'homme humble" qu'est l'ancien maire de 57 ans.

Aux côtés de sa femme, les quatre filles de l'ancien chef du gouvernement étaient présentes selon l'hebdomadaire Le Point. Les aînées, notamment, Lise et Pauline, qui étudient à Strasbourg ou dans le sud de la France, ont apparemment réussi à se libérer de leurs obligations au vu de l'importance de la journée. Et pour les deux plus petites, Eugénie et Léa, c'était une bonne occasion de manquer l'école !