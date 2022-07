Jean Castex : Très rares images de sa femme Sandra à la télévision, entorse à la discrétion notoire du couple

Premier ministre sous la première présidence d'Emmanuel Macron, Jean Castex aura laissé l'impression d'un homme dévoué à l'Etat et modeste. Le 16 mai 2022, il a rendu son tablier de chef du gouvernement le passant à Elisabeth Borne, pouvant retrouver un rythme plus normal, notamment auprès de sa famille. Marié et père de quatre filles, il a rarement dévoilé ses proches devant les caméras. Une petite entorse à sa règle a eu lieu lors du documentaire Derniers jours à Matignon diffusé sur France 2 le 30 juin, durant lequel on peut voir son épouse et alliée, Sandra Ribelaygue.

Dans l'extrait du film diffusé sur France 2, Jean Castex insiste sur le fait qu'il a pu s'installer à Matignon avec sa famille et deux de leurs filles, Eugénie et Léa. Une précision qui a son importance : "Si ma femme n'avait pas accepté de venir habiter à Matignon, je ne serais pas Premier ministre." La présence des femmes de sa vie non loin de lui était essentielle pour son équilibre et cela concourait à sa "performance professionnelle ou politique". Il ajoute : "Ça a été très précieux, vous voyez, entre deux rendez-vous, hop ! Je m'éclipse et je vais les voir, ne serait-ce que deux minutes."

Par le passé, Jean Castex avait posé en couverture du magazine Paris Match pour dévoiler son intimité en décembre 2020. Pour autant, ils ne sont jamais apparus ensemble lors d'événements mondains, à part une visite au Pape François en octobre 2021, préservant leur intimité et celles de leurs filles.