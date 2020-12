Jean Castex, "intime", pose avec sa femme Sandra : une grande première !

Ce 23 décembre 2020 marque la fin de la période d'isolement de Jean Castex, après avoir été cas contact d'Emmanuel Macron, testé positif à la Covid-19. Mais pas seulement ! Cette veille de réveillon de Noël marque également une grande première : le Premier ministre pose avec sa femme Sandra en couverture de Paris Match.

A la veille de la sortie de son nouveau numéro, le célèbre hebdomadaire - qui a l'habitude d'accorder ses Unes aux hommes politiques français et leurs épouses - a dévoilé cette couverture inédite de Jean et Sandra Castex. Une jolie mise en bouche avant d'en découvrir plus dans les pages intérieures.

Le couple apparaît en toute décontraction, se tenant la main à l'occasion d'une balade en extérieur. Le manteau ouvert, sans ses lunettes, le Premier ministre se montre souriant, alors que son chien (un épagneul breton en pleine course) le précède. "Castex intime. Le Premier ministre nous reçoit en famille à Matignon", titre Paris Match. Une belle promesse de lecture...