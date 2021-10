Jean Castex "bien plus sain qu'Edouard Philippe" : des Premiers ministres qui s'opposent

Pendant qu'une grande partie de la classe politique s'affaire à préparer l'élection présidentielle en 2022, d'autres doivent "tenir la baraque". Une expression populaire mais qui illustre plutôt bien la fonction du Premier ministre Jean Castex. C'est lui qui mène le gouvernement dans ses missions, loin des affres de la campagne électorale. Il se distingue ainsi encore plus que son prédécesseur Edouard Philippe qui maintient le flou sur sa loyauté avec le président de la République, en lançant son nouveau parti, Horizons. Le Point s'interroge sur le phénomène Castex et ce qu'il pourrait advenir de lui après les élections.

A 56 ans, Jean Castex a réussi à s'imposer au sein du gouvernement depuis sa prise de fonction en juillet 2020. "Il adore, il s'éclate dans ses fonctions", indique l'un de ses amis. "Je peux vous dire qu'il est super-épanoui", ajoute une ministre. Inconnu des Français au moment de sa nomination mais loin de l'image d'énarque parisien froid, il trouve ses marques et capitalise sur son aura sympathique et sa proximité avec les Français. Son accent du sud moqué au début joue finalement en sa faveur. "Il est le Premier ministre des territoires, du dialogue, du dernier kilomètre. Il est là pour tenir la maison", insiste son entourage.

La politique "humaine" dans toute sa splendeur ? Ou bien la force tranquille : "Castex, il n'embête personne. Il fait le boulot, il a une belle popularité. Sa nomination à Matignon, c'est un miracle pour lui ! C'est un mec bien, bien plus sain que Philippe", juge un interlocuteur régulier du président de la République au Point. Travailleur, il a l'image d'un bon père de famille. Une carte jouée peu après sa nomination, dans les pages de Paris Match. On y découvrait un papa de quatre filles, Lise (22 ans), Pauline (20 ans), Eugénie (16 ans) et Léa (11 ans), qu'on imagine un peu comme celle du Docteur March. Son épouse Sandra contribue également à cette image de foyer solide : "Si ma femme n'avait pas accepté de venir habiter à Matignon, je ne serais pas Premier ministre", a-t-il confié en décembre 2020.

Et après ? Jean Castex montre aussi que la suite de sa carrière n'est pas du tout à l'ordre du jour. "Ma décision n'est absolument pas prise. Chaque chose en son temps. Je n'ai d'ailleurs pas vraiment le temps d'y penser à vrai dire", a-t-il confié à L'Indépendant.