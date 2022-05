Jean Castex quitte Matignon, ému : ce cadeau symbolique reçu de ses collègues ministres

Dans une ambiance chaleureuse, Jean Castex a retrouvé toute son équipe ministérielle à l'approche du remaniement, vivant ses dernières heures en tant que Premier ministre. Il doit démissionner vraisemblablement d'ici à lundi 16 mai 2022 suite à la réélection d'Emmanuel Macron, indique Le Parisien. Au cours d'un apéritif dans les somptueux jardins de Matignon, puis, d'un dîner à l'intérieur de l'hôtel Matignon avec au menu salade de pâtes, saumon, asperges et morilles, le chef du gouvernement a pu apprécier son cadeau de départ très symbolique.

Presque tous les ministres et secrétaires d'État étaient accompagnés de leur conjoint pour célébrer le travail de Jean Castex. Inconnu du grand public avant d'être nommé Premier ministre le 3 juillet 2020, il est désormais l'une des figures les plus appréciées du gouvernement, par son goût du travail et sa modestie. "Pour ma part l'aventure se termine. C'est une nécessité politique. Mes sentiments ne sont pas contradictoires : je pense cette évolution nécessaire et j'ai évidemment le regret, à la fois, de quitter mes fonctions ici à Matignon où j'ai été très heureux", a déclaré le chef du gouvernement selon Le Parisien.

Une standing ovation a conclu son discours. Puis, on lui a remis "un stylo et un maillot de rugby signé par tous les membres de son gouvernement lui sont offerts par les invités. Un maillot siglé du numéro 9, en référence au demi de mêlée toulousain Antoine Dupont, son joueur préféré", précise le quotidien. Amateur du ballon oval, il jouait déjà jeune avec son père qui était président de l'Union athlétique vicoise.

Quant à celles et ceux qui espéraient avoir des informations sur la personne qui va lui succéder durant cet événement, l'homme politique originaire du Gers a déclaré : "J'ai ouï dire que certains d'entre vous seraient venus dans l'esprit de connaître une date et un nom." Sans dévoiler quoi que ce soit de plus. Pour le mari de Sandra Ribelaygue avec qui il a quatre filles, le moment est venu de profiter enfin d'un peu de temps avec les siens désormais.